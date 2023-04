Jason Isbell and the 400 Unit con il nuovo album «Weathervanes»

2 Minuti

288 Parole

Il 9 giugno 2023 uscirà per Southeastern e Thirty Tigers Weathervanes, il nuovo album del musicista e cantautore statunitense Jason Isbell realizzato con la sua band the 400 Unit.

Chi è Jason Isbell

Jason Isbell è uno dei principali autori dell’Americana contemporanea, capace di unire rock e tradizione country e dargli un futuro all’interno del panorama internazionale. Gli ultimi album di Jason Isbell, sia come solista che con la 400 Unit band, sono entrati nelle classifiche dei dischi più venduti di tutto il mondo e i suoi tour hanno registrato il tutto esaurito nei teatri e nelle arene di states e Europa.

L’album tributo a Joe Biden

Tra Reunions e il nuovo album in arrivo, Jason Isbell ha pubblicato un personale tributo alla vittoria di Joe Biden nello stato della Georgia, l’album di cover Georgia Blue, con delle interpretazioni di classici di star locali come R.E.M., Allman Brothers e Precious Bryant.

Il nuovo album del 2023 “Weathervanes”

Weathervanes è stato registrato a Nashville, presso i Blackbird Studio con la band di Jason Isbell, the 400 Unit (composta da Derry deBorja, Chad Gamble, Jimbo Hart e Sadler), oltre ai featuring della compagna Amanda Shires, di Mickey Raphael, della coppia di produttori e musicisti Sylvia Massy & Ian Rickard e di Morgan O’Shaughnessey.

Il nuovo disco è atteso nei negozi a tre anni di distanza da Reunions, continuando sulla scia dei grandi album che il celebre cantautore dell’Alabama ha pubblicato negli ultimi anni e nel corso della sua lunga carriera. Il disco è stato prodotto da Jason Isbell stesso e parla di problemi contemporanei come il controllo delle armi e i diritti civili delle donne.

Weathervane di Jason Isbell and the 400 Unit è anticipato dai singoli Death Wish e Middle of the Morning. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]