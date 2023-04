2 Minuti

337 Parole

Luigi Tenco è stato uno dei primi artisti italiani a introdurre temi sociali e politici nella musica leggera, denunciando le ingiustizie e le contraddizioni della società italiana dell’epoca.

Chi era Luigi Tenco

Nato a Cassine, in provincia di Alessandria, il 21 marzo 1938 e morto a Sanremo il 27 gennaio 1967, Luigi Tenco è stato uno dei principali protagonisti della musica leggera italiana degli anni ’60. Fin da giovane, dimostrò un grande talento per il canto e la musica, imparando a suonare strumenti come la chitarra, il clarinetto e il sassofono.

Iniziò la sua carriera musicale alla fine degli anni Cinquanta pubblicando dischi sia con il gruppo I Cavalieri che con gli pseudonimi Gigi Mai, Gordon Cliff e Dick Ventuno, fino a far uscire i primi lavori discografici a suo nome a partire dagli anni Sessanta.

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo Ciao amore, ciao, Mi sono innamorato di te, Vedrai vedrai, Lontano, lontano e molte altre.

La sua carriera fu segnata da un evento tragico. Nel 1967, durante il Festival di Sanremo, Tenco non riuscì a qualificarsi per la finale del concorso canoro con la sua canzone Ciao amore, ciao, che aveva presentato in coppia con la cantante francese Dalida. Dopo la sconfitta, Tenco si ritirò nella sua camera d’albergo e si suicidò.

La morte di Tenco scosse profondamente il mondo della musica italiana e l’opinione pubblica e, ancora oggi, il cantautore italiano è visto come il simbolo di una generazione di artisti che lottano per l’autenticità artistica e la libertà di espressione.

Cinque canzoni di Luigi Tenco

Quelle che seguono sono cinque brani del cantautore italiano che abbiamo scelto per voi.

Ciao amore, ciao

2. Mi sono innamorato di te

3. Vedrai vedrai

4. Lontano, lontano

5. Quello che conta

La canzoni di Luigi Tenco sono tuttora amate e apprezzate dagli appassionati di musica. (La redazione)

