Dieci canzoni epocali

1 Minuto

229 Parole

Abbiamo scelto dieci canzoni della popular music – davvero poche, lo sappiamo – che hanno rappresentato un momento di svolta nella carriera degli artisti che le hanno scritte e/o interpretate, rivoluzionando in qualche modo il suono della musica dell’epoca.

Rock Around the Clock di Bill Haley & His Comets (1954)

Johnny B. Goode di Chuck Berry (1958)

Like a Rolling Stone di Bob Dylan (1965)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles (1967)

Stairway to Heaven dei Led Zeppelin (1971)

Thriller di Michael Jackson (1982)

Like a Virgin di Madonna (1984)

Smells Like Teen Spirit dei Nirvana (1991)

Lose Yourself di Eminem (2002)

Uptown Funk di Mark Ronson ft. Bruno Mars (2014)

Queste canzoni, inoltre, hanno influenzato generazioni di musicisti e fan, e hanno contribuito a ridefinire i confini della musica e della cultura popolare in generale.

Molte di queste composizioni sono diventate simboli della loro epoca e hanno lasciato un’impronta indelebile sulla cultura popolare mondiale. (Aaron Stack)

