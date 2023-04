Le varie traiettorie musicali di Ravenna Jazz 2023

1 Minuto

Un traguardo che nel panorama dei festival jazz nazionali è un record: Ravenna Jazz festeggia la sua 50a edizione convocando nell’arco di dieci giorni, dal 4 al 13 maggio 2023, artisti capaci di rappresentare le varie traiettorie musicali esplorate dal festival nel corso dei decenni.

Si va dal blues con Irene Grandi, al jazz “sinfonico” dell’Italian Jazz Orchestra con Maria Pia De Vito e Flavio Boltro, la forte progettualità di Daniele Sepe e Francesco Bearzatti, la world music di Susana Baca, gli intrecci con la club culture di Neue Grafik, l’approccio rock di Hugo Race, la fusion di Matteo Mancuso, sino al jazz puro di Alessandro Scala.

All’interno di Ravenna Jazz troverà spazio anche il gran finale dell’iniziativa didattica Pazzi di Jazz: la colossale produzione corale-orchestrale “Pazzi di Jazz” Young Project (con un vasto organico di baby musicisti in compagnia di Mauro Ottolini, Mauro Negri, Alien Dee e Tommaso Vittorini).

Per i workshop di “Mister Jazz”, che come da tradizione si integrano col programma dei concerti, saliranno in cattedra Flavio Boltro (il 7maggio 2023) e Maria Pia De Vito (l’11 maggio 2023). Entrambi i seminari si terranno al Centro Mousiké e saranno aperti a tutti gli strumentisti. (La redazione)

