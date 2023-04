Al Teatro dei Marsi di Avezzano il «Giulietta e Romeo» del Balletto di Roma

2 Minuti

369 Parole

Domenica 16 aprile 2023, alle ore 21, al Teatro dei Marsi di Avezzano, in provincia de L’Aquila, torna in scena Giulietta e Romeo, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare con Carola Puddu e Paolo Barbonaglia.

L’opera teatrale, che debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989 per il Balletto di Toscana e ripresa nel 2002 dal Balletto di Roma, porta la firma del coreografo e regista Fabrizio Monteverde.

La Verona degli amanti infelici di William Shakespeare diventa, nella versione monteverdiana, un Sud buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione: un muro decrepito mantiene il ricordo di un conflitto mondiale che ha azzerato morale e sentimento, e – risuonando quanto mai attuale – annuncia, oltre le macerie, un futuro di rinascita e ricostruzione. Nell’Italia contraddittoria del secondo dopoguerra, immobile e fremente, provinciale e inquieta, Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile. Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, è martire della propria fede d’amore innocente. Tra loro, le madri Capuleti e Montecchi, padrone ossessive e compiaciute di una trama resa ancor più tragica dall’intenzionalità dell’odio e dall’istigazione alla vendetta. Riscrittura drammaturgica originale, percorsa dai fotogrammi inquieti del cinema neorealista e autonoma nell’introspezione dei personaggi, l’opera di Fabrizio Monteverde denuda la trama shakespeariana e ne espone il sentimento cinico e rabbioso, così vicino al suo stesso impeto coreografico. Ne nasce una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, che come il cerchio della vita continuamente risorge dal proprio finale all’alba di un nuovo sentimento d’amore.

Un’audace manipolazione dell’opera originale che insiste sui sentimenti e sulle idee universali che ancora oggi fanno breccia nei lettori di Shakespeare e che risuonano ancora più forti nella loro traduzione in danza attraverso lo stile energico e travolgente del coreografo Fabrizio Monteverde. Balletto di Roma

Lo spettacolo di danza, riallestito dal Balletto di Roma per festeggiare questi ultimi vent’anni, si conferma, oggi, come uno dei titoli di maggiore successo della compagnia romana.

Le musiche che accompagneranno Giulietta e Romeo sono del compositore russo Sergej Sergeevič Prokof’ev. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 4 Media: 5 ]