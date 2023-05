One Love Reggae Reunion 2023, dal 29 giugno al 2 luglio in Trentino Alto Adige

2 Minuti

Torna il One Love Reggae Reunion, il festival reggae italiano che giunge alla sua terza edizione con un cambio di location.

Quest’anno, infatti, il festival da Lignano Sabbiadoro migra in Trentino Alto Adige, e più esattamente a Maso Mandrea Arco (Trento), un luogo dalla natura incontaminata nei pressi di Riva del Garda, dove la bellezza delle montagne si congiunge alla magia del lago di Garda.

In un lungo weekend di fine giugno, da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio 2023, per sedici ore di musica al giorno, quattro saranno le aree del festival: la Daylight Area, la Dancehall Area, la Dub Area e il Palco Live.

Lineup 2023

La line-up vedrà alternarsi moltissimi artisti. The Bluebeaters, storica band dell’ex frontman Giuliano Palma è la conferma di questi giorni. Spiccano i nomi di Shakalab, Bunna degli Africa Unite insieme a Lampadread, Vito War, Raphael, Forelock, Lion D, Pier Tosi, Piero Dread e Sound Rebels con le coriste Living Harmonies.

Nell’Area Dancehall si esibiranno Attila, Bomchilom, Virtus, Bangbass, I-Trees, Into The Groove.

L’Area Dub, amplificata dal resident sound system dei Sattamassagana, ospiterà Bababoom Hi Fi, Dread Lion Hi-Fi, Radio Fontani, Militant Youths, Wavedub, Roar, Dub Stone, Mind&Nature,Tunguska, Green Wood, Rude Reggae, Elefant, Heal Hertz, Lion’s Nail, Roots Rev, Stepper’s Tribe. Gli special guest dell’Area Dub sono Virtus, Forelock e Sax’nDub dall’Uruguay.

A questi si aggiungono altri artisti influenti del panorama reggae: Papaluka insieme a Steve Giant, Into the Groove, Lion Arm, Kawa Sound System, Sentinels Sound, Otello Towelie, Giava, Anti coi Guanti, KG Man, Teo Rootical, Jah See, Shanti Powa, Boots and Roots.

Durante la serata del sabato sera si esibiranno anche tre fra gli artisti che hanno preso parte al Reggae Contest indetto dall’associazione One Love, promotrice dell’evento. Selezionati dal pubblico sul canale Instagram dell’associazione, oltre che dalla giuria di esperti, sono state più di 70 le band che hanno partecipato al Reggae Contest.

La giuria, inoltre, decreterà un solo vincitore durante l’esibizione al One Love Reggae Reunion, che avrà la possibilità di salire sul palco del Rototom Sunsplash 2023.

