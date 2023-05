Caroline Polachek con il nuovo album «Desire, I Want to Turn Into You»

1 Minuto

Pubblicato il 14 aprile 2023 da Sony Music, Desire, I Want to Turn Into You è il nuovo album della cantautrice nata a New York Caroline Polachek.

Si tratta del quarto lavoro sulla lunga distanza della musicista e producer statunitense che mescola pop alternativo ed elettronica con elementi di new age, rock e trip hop.

Anticipato dai singoli Bunny Is a Rider, Billions, Sunset, Welcome to My Island e Blood and Butter, Desire, I Want to Turn Into You di Caroline Polachek è in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)

