Distorsioni Fest 2023, dal 25 al 27 agosto

1 Minuto

122 Parole

Sta per arrivare Distorsioni Fest 2023, uno degli eventi cult della scena indipendente pugliese, il luogo sicuro per gli amanti di chitarre e abbracci, dove le distorsioni e la musica che “suona meglio live” fanno da padrone.



Anche l’edizione di quest’anno si terrà come sempre ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dal 25 al 27 agosto 2023 e avrà come cornice il suggestivo Atrio del XVII secolo di Palazzo De Mari.



Per il decimo anniversario, tantissime e “freschissime” novità, tra spinoff, preview, iniziative collaterali e una line-up degna di una ricorrenza così importante. Tra i primo nomi annunciati ci sono i Gazebo Penguins e Generic Animal. (La redazione)

Calendario concerti in Italia e non solo

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 2 Media: 5 ]