Giovanni Truppi, un cantautore alla scoperta delle infinite possibilità

Giovanni Truppi, nato a Napoli nel 1981, è un musicista e cantautore che ha saputo conquistare il pubblico italiano con la sua intensità e la sua carica carismatica.

Sin da giovane, nutre una profonda passione per la letteratura, ma l’amore per la musica e il desiderio di condividere le sue canzoni lo spingono a intraprendere la carriera di musicista e interprete.

Dopo essersi formato musicalmente al pianoforte, Giovanni sceglie la chitarra come strumento principale per esibirsi sul palco. Il suo trasferimento a Roma si rivela un passo fondamentale per la sua carriera, poiché ha incontra Marco Buccelli, il suo primo produttore, batterista, compagno di live, nonché coautore delle sue canzoni. Insieme danno vita al suo primo album, C’è un me dentro di me, pubblicato nel 2010.

Il successo di Giovanni Truppi cresce con il suo secondo album, Il mondo è come te lo metti in testa, uscito nel 2013. Questo disco, suonato praticamente in duo con Buccelli, contribuisce a far conoscere il talento di Giovanni al grande pubblico. Le sue esibizioni dal vivo sono caratterizzate da una carica intima ed energica che accende il pubblico, rendendo il suo nome sempre più popolare.

Una notorietà che prosegue nel 2015 con il terzo lavoro discografico intitolato semplicemente Giovanni Truppi. Durante il tour di presentazione dell’album, Giovanni sperimenta esibizioni di solo piano, smontando completamente un pianoforte acustico per trasformarlo in uno strumento più compatto, collegabile all’amplificatore come se fosse una chitarra. Live che confermano ulteriormente la sua potenza artistica e hanno continuato ad attirare un pubblico sempre più numeroso.

Da queste performance dal vivo nasce il suo disco successivo, Solopiano, pubblicato nel 2017. Con questo lavoro, Truppi mette a nudo le canzoni dei suoi tre album precedenti con una versione più scarna ma altrettanto potente. Nello stesso anno, il cantautore napoletano compone la sua prima canzone per un film, intitolata Amori che non sanno stare al mondo“, per la omonimo pellicola diretta da Cristina Comencini.

Nel 2019, Giovanni Truppi dà alle stampe l’album Poesia e civiltà, frutto di un lungo e consapevole lavoro. Questa pubblicazione ha coinciso con il suo passaggio a una major discografica e gli è valso il premio PIMI come miglior artista indipendente dell’anno dal MEI. L’album viene acclamato dalla critica e dai media come uno dei migliori dischi italiani dell’anno.

Dopo essersi trasferito da Roma a Bologna, Giovanni ha affrontato la sfida della pandemia, che interrompe in parte il suo lavoro di promozione, soprattutto dal vivo, di Poesia e civiltà. Nonostante questo periodo di forzata lontananza dal palco, continua a scrivere musica e a cercare la collaborazione di autori che ammira, come Gino De Crescenzo, alias Pacifico, e Niccolò Contessa, già membro del progetto musicale I Cani. Questa fase lo porta alla creazione della canzone Tuo padre, mia madre, Lucia che viene selezionata al 72° Festival di Sanremo nel 2022.

Nel corso della sua carriera, Giovanni Truppi dimostra di essere un artista poliedrico. Nel 2020 l’EP 5, che contiene reinterpretazioni dei suoi brani più famosi in collaborazione con altri artisti, insieme a due inediti. L’EP viene accompagnato da un libro a fumetti che dà una nuova interpretazione visiva alle canzoni.

Nel 2021, Giovanni svela un’altra faccia del suo talento con la pubblicazione del suo primo romanzo dal titolo L’avventura. Un libro che racconta un viaggio lungo la costa italiana, da Ovest verso Est, accompagnato dal lancio di una nuova omonima canzone.

Il 28 aprile 2023 esce, infine, il suo quinto album dal titolo Infinite possibilità per esseri finiti. Un lavoro autobiografico che riesce a raccontare il mondo nella sua drammaticità, con un tocco di (auto)ironia.

Il nuovo disco testimonia l’evoluzione costante di Giovanni Truppi come artista e la sua volontà di superare i limiti, gli schemi e le definizioni.

Un musicista e cantautore senza compromessi, che continua a esplorare nuovi orizzonti musicali e a sfidare se stesso e il suo pubblico. La sua carriera è un percorso di scoperta e di infinite possibilità, sempre in cerca di nuove strade da percorrere e nuove storie da raccontare attraverso la sua musica. (La redazione)

