Il tributo della Chrysalis a Nick Drake

1 Minuto

142 Parole

The Endless Coloured Ways – The Songs Of Nick Drake è il tributo a Nick Drake nato da un’idea di Cally Callomon, manager della Nick Drake Estate, e Jeremy Lascelles, co-fondatore di Blue Raincoat Music e CEO di Chrysalis Records.

Un progetto che vede il coinvolgimento di grandi artisti come Fontaines D.C., Let’s Eat Grandma, John Grant, Self Esteem, Emeli Sandé, Guy Garvey, Feist, John Grant, Liz Phair, David Gray, Aurora e tutti gli altri coinvolti nel tributo al celebre musicista inglese.

Oltre all’edizione su cd e doppio vinile in arrivo il 7 luglio 2023 la Chrysalis pubblicherà una serie di limitatissimi 7 pollici con una selezione delle reinterpretazioni presenti sul disco. Sul primo singolo saranno presenti le reinterpretazioni di Cello Song dei Fontaines D.C. e From the Morning del duo Let’s Eat Grandma. (La redazione)