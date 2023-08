Parità di genere nell’industria musicale: a che punto siamo

Affinché la questione trovi sempre più spazio al di fuori dei canali in cui spesso è relegata, rilanciamo e facciamo da sponda al post comparso qualche giorno fa sul blog di Equaly, la prima realtà italiana a occuparsi di parità di genere nell’industria musicale.

Nell’articolo, l’autrice e attivista Laura Gramuglia, ricorda quanto sia sempre stato più difficile per le artiste lavorare nel music business. Per comprendere quanto la situazione sia tuttora sbilanciata, ci vengono in soccorso numeri, numeri che quando riguardano la vita e il lavoro delle donne possono risultare allarmanti.

Negli ultimi anni la presenza di artiste nelle classifiche italiane si è ridotta al 10%. Nella discografia c’è spazio per le donne, ma fino a un certo punto e solo in certi ruoli; le autrici di musica e testi, almeno in Italia, sono meno del 10%, le produttrici non arrivano al 5%.

Quello che accade in Italia non è diverso da ciò che accade oltreconfine. Se fino a qualche anno fa la questione non era all’ordine del giorno, se non tra le addette ai lavori che vivevano in prima persona queste difficoltà, oggi abbiamo gli strumenti per riconoscere e amplificare la questione.

E allora ecco che la recente scomparsa di Sinéad O’Connor ci permette di ricordare, ancora una volta, chi non è riuscita a sopravvivere nell’ambiente e quanta strada ancora abbiamo davanti prima di riconoscere, combattere e sconfiggere pregiudizi e stereotipi fin troppo vivi nel settore.

L’articolo originale di Laura Gramuglia dal titolo in inglese abbastanza esplicativo, Stop treating women like shit when they’re alive, è disponibile a questo link. Buona lettura. (La redazione)