The Mountain Goats con il nuovo album «Jenny From Thebes»

La indie rock band californiana The Mountain Goats il 27 ottobre 2023 pubblicherà per Merge Records un nuovo album dal titolo Jenny From Thebes.

Il nuovo album dei Mountain Goats è un musical moderno, un melodramma di emozioni travolgenti e personaggi dettagliati, a partire da quella Jenny che già appariva nella titletrack di All Hail West Texas, così come in Straight Six di Jam Eater Blues e Night Light di Transcendental Youth.

Jenny è un personaggio definito dalla voce di altri, non è mai presente in prima persona, ma le sue gesta vengono raccontate da altri personaggi.

Jenny From Thebes è la metafora di una società che cerca riparo e sicurezza, ma anche il racconto di chi sceglie di offrire aiuto e assistenza quando nessun altro lo fa.

Prodotto da Trina Shoemaker, il nuovo disco della band guidata da John Darnielle vede la partecipazione della chitarrista dei Bully Alicia Bognanno, gli arrangiamenti di corno e archi di Matt Douglas e i cori di Kathy Valentine delle mitiche Go-Go’s. (La redazione)