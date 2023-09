Le soglie di certificazione delle vendite di dischi musicali in Italia

Le classifiche Top of The Music FIMI/GfK vengono create settimanalmente utilizzando dati di mercato quantitativi raccolti in Italia dal venerdì al giovedì tramite il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T.

Le classifiche vengono pubblicate il giorno lavorativo successivo al periodo di rilevazione e sono le seguenti:

TOP 100 Album & Compilation – Questa classifica include i 100 album e compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti registrati nei vari canali, compresi album su supporto fisico (come CD e vinili), download digitale e streaming premium. TOP 20 Vinile – Questa classifica elenca i 20 album in formato vinile con le vendite più elevate registrate nei canali rappresentati. TOP 100 Singoli Digitali – In questa classifica sono inclusi i 100 singoli musicali con il maggior numero di download e di ascolti in streaming premium rilevati nei canali rappresentati.

La domanda che però ci poniamo è una: quali sono le soglie di certificazioni?

In Italia le soglie di certificazione variano secondo se si tratta di album e compilation oppure di singoli, così come riportato dalla Federazione Industria Musicale Italiana. A oggi le soglie sono le seguenti:

ALBUM e COMPILATION Awards ORO oltre le 25.000 PLATINO oltre le 50.000 2 PLATINO oltre le 100.000 3 PLATINO oltre le 150.000 4 PLATINO oltre le 200.000 5 PLATINO oltre le 250.000 6 PLATINO oltre le 300.000 7 PLATINO oltre le 350.000 8 PLATINO oltre le 400.000 9 PLATINO oltre le 450.000 DIAMANTE oltre le 500.000 Fonte: FIMI

ONLINE (Single Track) Awards Soglie GfK ORO 50.000 PLATINO 100.000 2 PLATINO 200.000 3 PLATINO 300.000 4 PLATINO 400.000 5 PLATINO 500.000 6 PLATINO 600.000 7 PLATINO 700.000 8 PLATINO 800.000 9 PLATINO 900.000 DIAMANTE 1.000.000 Fonte: FIMI

Le classifiche FIMI/GfK rappresentano la popolarità dei prodotti musicali in Italia, basandosi sulle scelte dei consumatori italiane, che possono manifestare il loro interesse attraverso l’acquisto di supporti fisici o digitali, così come attraverso gli ascolti in streaming. (La redazione)