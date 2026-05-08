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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi venerdì 8 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
8 Maggio 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

venerdì 8 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 8 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 8 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Libano, soldati italiani ancora sotto tiro: razzo colpisce la base militare Unifil, nessun ferito
    di Luca Sebastiani
    Un razzo a corto raggio è caduto nella sede del contingente italiano. La notizia è stata comunicata dal ministero della Difesa. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’arma sia una di quelle utilizzate usualmente da Hezbollah
  • I Promessi sposi sono ancora un classico imprescindibile? La vostra opinione
    di Redazione
    Dopo la pubblicazione della bozza delle Indicazioni nazionali, che prevede lo spostamento del capolavoro di Manzoni dal secondo al quarto anno del liceo, nella nostra newsletter Tempo Pieno abbiamo chiesto ai lettori e alle lettrici cosa ne pensino, anche a partire dalla propria esperienza di studente, genitore o docente. È un testo superato o è ancora un «classico contemporaneo»? È indispensabile nel percorso di formazione? E soprattutto: è giusto porre la questione in questi termini?
  • Così il liceo delle scienze applicate perde la propria identità
    di Andrea Evangelista*
    Nelle nuove indicazioni gli obiettivi aggiuntivi risultano attribuiti al liceo scientifico tradizionale, mentre l’opzione scienze applicate vede ridursi la propria specificità. Vengono meno l’attenzione ai metodi, alle tecniche, alla dimensione operativa della scienza
  • Lo spettro della Championship si allunga su Londra. E tornare in Premier League spesso è un’impresa
    di Fabio Simonelli
    Una tra Tottenham e West Ham retrocederà nella seconda divisione inglese: negli ultimi anni gli Spurs hanno puntato più sulla crescita finanziaria che su quella sportiva, mentre gli Hammers si sono barcamenati tra salvezze e una serie di esoneri. Dopo la retrocessione si perdono i campioni, il valore tecnico si impoverisce e tornare in Premier non è facilissimo
  • Caso Minetti, la procura generale di Milano verso la conferma del parere positivo sulla grazia
    di enrica riera e nello trocchia
    I primi esiti, ancora parziali, arrivati dall’Uruguay, tramite l’Interpol, sono tutti negativi: non ci sono anomalie né rispetto alle pratiche di adozione né rispetto alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa su presunti festini nel ranch Gin Tonic


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • L’Europa vuole disciplina e competitività comuni, ma senza unità geografica come sopravvivrà?
    di Sostenitore
    di Pietro Francesco Maria De Sarlo Da anni il dibattito europeo ruota sempre attorno a: competitività, innovazione, produttività, debito, transizione energetica, difesa comune, mercato dei capitali. Draghi parla di “slow agony” e invoca tra 750 e 800 miliardi di nuovi investimenti annui. Enrico Letta chiede integrazione dei mercati finanziari. Il Fondo Monetario Internazionale e l’Oecd […] L'articolo L’Europa vuole disciplina e competitività comuni, ma senza unità geografica come sopravvivrà? proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Con la guerra extraprofitti alle stelle per major del petrolio e trader di energia. Alle big europee 21,7 miliardi
    di Nicola Borzi
    Con le trimestrali al 31 marzo scorso arrivano i primi bilanci delle grandi compagnie europee e statunitensi del petrolio. Emergono anche i primi extraprofitti causati dall’impennata del greggio e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz durante il primo mese di guerra, marzo, tra Israele Usa e Iran. Ma, paradossalmente, c’è anche chi tra i giganti […] L'articolo Con la guerra extraprofitti alle stelle per major del petrolio e trader di energia. Alle big europee 21,7 miliardi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”
    di Redazione Politica
    Uno strafalcione. Meglio: un errore da penna rossa, considerando il calibro della persona citata e chi l’ha tirata in ballo. Eppure, sostiene, è stato solo un “lapsus” e contro di lui è in atto uno “sciacallaggio ignobile”. Difficile però tacere di uno svarione che coinvolge, più o meno direttamente, il ministro dell’Istruzione, il presidente della […] L'articolo Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chiude la bancarella della famiglia Sgarban in piazza dei Mercanti a Milano: chi tocca un libro tocca un uomo
    di Ricky Farina
    Non sono un esperto di normative e procedure amministrative (per esempio la Direttiva Bolkestein), ho sempre avuto un innato rifiuto per ogni forma di burocrazia, quindi questo non sarà un articolo tecnico in materia di commercio ambulante, quello che a me preme è farvi sapere che la bancarella di libri di Giovanni e Alessandro Sgarban […] L'articolo Chiude la bancarella della famiglia Sgarban in piazza dei Mercanti a Milano: chi tocca un libro tocca un uomo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Choc in casa Real Madrid: rissa tra Tchouameni e Valverde, che perde conoscenza e finisce in ospedale. “È l’evento più grave mai visto a Valdebebas”
    di Redazione Sport
    Il timore di perdere El Clasico e vedersi alzare la coppa in faccia dal Barcellona, una stagione senza titoli e un cammino insufficiente in tutte le competizioni. In questo finale di stagione in casa Real Madrid il clima è tesissimo per i tanti risultati negativi e lo dimostrano gli episodi di cronaca degli ultimi giorni […] L'articolo Choc in casa Real Madrid: rissa tra Tchouameni e Valverde, che perde conoscenza e finisce in ospedale. “È l’evento più grave mai visto a Valdebebas” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Grande tennis, la rivolta delle star
    di Matteo Bartocci
    “Stiamo stati zitti per troppo tempo, ora è giusto parlare di questo”. Ovvero dei tanti, tantissimi soldi che le macchine organizzative dei quattro tornei degli slam movimentano ogni anno e […] The post Grande tennis, la rivolta delle star first appeared on il manifesto.
  • Medioevo, quelle storie insonni nell’attesa del mattino
    di Guido Caldiron
    Che cosa significava «notte» per un uomo o una donna del Medioevo? La risposta non è scontata, come si legge nel volume di Beatrice Del Bo intitolato Tutto in una […] The post Medioevo, quelle storie insonni nell’attesa del mattino first appeared on il manifesto.
  • L’uomo che cadde sulla Terra e picchiò la testa
    di Stefano Crippa
    C’è chi inciampa e si rialza senza chiedersi cosa è successo, chi invece resta lì a osservare il mondo dal basso. Bobo Rondelli appartiene a questa seconda categoria: quella di […] The post L’uomo che cadde sulla Terra e picchiò la testa first appeared on il manifesto.
  • La democrazia climatica di Santa Marta per uscire dall’era fossile
    di Giulia Filpi
    Mentre Tg, programmi di approfondimento e grandi testate erano impegnati a raccontare senza sosta le conseguenze dell’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran e le preoccupazioni politiche e (ancor più) […] The post La democrazia climatica di Santa Marta per uscire dall’era fossile first appeared on il manifesto.
  • Tranquilli: se Tuvalu sarà sommerso vivrà in eterno il suo «gemello digitale»
    di Giulia Filpi
    Tuvalu sarà forse il primo Stato della Terra a essere cancellato dall’innalzamento del livello del mare dovuto al riscaldamento globale, ma il suo gemello digitale continuerà a vivere in eterno […] The post Tranquilli: se Tuvalu sarà sommerso vivrà in eterno il suo «gemello digitale» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 8 Maggio 2026

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8 Maggio 2026

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