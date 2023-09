X Factor, giovedì 28 settembre le ultime audizioni del 2023

Questa sera, giovedì 28 settembre, segnate la data sul calendario e preparatevi per un’emozionante serata di musica e talento. Alle 21.15 su Sky e NOW, si terranno le ultime audizioni di X Factor 2023, il famoso talent show musicale che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il paese.

Le ultime audizioni del 2023

A presentare la serata ci sarà come sempre Francesca Michielin. Insieme a lei, scopriremo gli ultimi aspiranti concorrenti pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico con le loro abilità musicali. Questi giovani talenti avranno l’opportunità di esibirsi sul palco di X Factor 2023, nella speranza di ottenere un prezioso biglietto per i Bootcamp.

I giudici di X Factor 2023

Per Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan, i giudici che hanno il compito di valutare le performance dei concorrenti, questa sarà l’ultima occasione per selezionare i migliori talenti disponibili. Sarà una sfida per loro, poiché dovranno fare scelte difficili per garantire che solo i più promettenti avanzino nella competizione.

Quando e dove vedere il talent show musicale

Quindi, non perdete l’appuntamento con X Factor 2023 stasera, alle 21.15, per scoprire chi riuscirà a conquistare il cuore dei giudici e il voto del pubblico. Sarà una serata ricca di emozioni, talento e sorprese, e potreste assistere alla nascita di una nuova stella della musica italiana. (Aaron Stack)