Il ritorno di Marta Del Grandi con «Selva»

Il 20 ottobre 2023 esce per Fire Records Selva, il nuovo album della cantautrice italiana Marta Del Grandi.

Selva è l’album che segna il ritorno di Marta Del Grandi, il suo lavoro più intricato e scintillante, una raffinata suite devozionale di pop astuto che scorre senza sforzo, unendo complessità emotiva, arrangiamenti organici divini con un finale fantascientifico.

Se il suo debutto Until We Fossilize mostrava tutte le qualità dell’approccio unico di Marta, in punta di piedi tra la polvere di Laurel Canyon, l’etereo stile di David Lynch e le drammatiche colonne sonore di Morricone, Selva scava a fondo mostrando l’ambizione di creare un universo completamente nuovo, il suo ecosistema.

Il nuovo album del 2023

Selva è stato concepito, scritto e registrato durante i lunghi tour e viaggi di Marta e tra le sue residenze di Berlino, Germania, e Gand, Belgio. L’album è stato co-prodotto da Bert Vliegen (Sophia, Whispering Sons) e registrato con un quartetto di musicisti che collaborano attivamente con lei ormai dal 2015.



Il nuovo lavoro di Marta del Grandi per Fire Records è un disco ambizioso: 12 canzoni di pop etereo, tentacolare, vivido e immenso. Si tratta di un progetto complesso che porta ad un nuovo livello la carriera dell’artista italiana. (La redazione)