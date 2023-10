La seconda stagione di «Prova Prova Sa Sa» su Prime Video

È il momento di mettere da parte i vostri problemi e godervi il ritorno tanto atteso di Prova Prova Sa Sa su Amazon Prime Video. La seconda stagione del comedy show, condotto dall’intrattenitore di fama Frank Matano, è pronta a scatenare una serie di risate irresistibili e sorprese mozzafiato.

I protagonisti della seconda stagione

Dopo il successo travolgente della prima stagione, Prova Prova Sa Sa è tornato con una line-up stellare di comici pronti a mettersi alla prova nell’arte dell’improvvisazione. Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo sono tutti pronti a regalare al pubblico momenti indimenticabili di comicità spontanea.

Ciò che rende questa stagione ancora più intrigante è la misteriosa La sorpresa Sa Sa. In ogni episodio, una scatola contenente un ospite misterioso farà la sua apparizione, e questo ospite sarà legato a uno dei comici. Gli spettatori saranno intrattenuti non solo dalle brillanti improvvisazioni dei comici ma anche dalla suspense di scoprire chi si trova all’interno della scatola e quale sorpresa riserverà al pubblico.

Dove vedere il divertente comedy show

Il conduttore Frank Matano, noto per il suo umorismo acuto e la sua capacità di far ridere a crepapelle il pubblico, dirige l’esilarante show televisivo in streaming fin da ora su Prime Video.

Una nuova stagione piena di situazioni comiche, battute taglienti e ospiti misteriosi che promettono di scatenare il caos, ma soprattutto a farvi ridere fino alle lacrime.

Non perdete l’occasione di godervi questa esplosione di comicità su Prime Video, perché Prova Prova Sa Sa è tornato e meglio che mai. Sintonizzatevi per una dose di risate e divertimento che vi farà dimenticare per un po’ i vostri problemi e quelli del mondo. (La redazione)

Guarda “Prova Prova Sa Sa”