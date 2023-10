Il ritorno dei Bud Spencer Blues Explosion con «Next Big Niente»

I Bud Spencer Blues Explosion del chitarrista Adriano Viterbini e batterista Cesare Petulicchio tornano con un nuovo album dal titolo Next Big Niente.

Si tratta – come scrive il duo rock/blues/elettronico romano – di un lavoro discografico “lisergico, ludico, sovversivo, cibernetico, corrosivo. Fluo e abbagliante, onirico e meditativo. Meravigliosamente caotico, romanticamente nichilista. Il blues come tormento dell’animo, il glitch come sofferenza del software”.

Pubblicato il 27 ottobre 2023 da La Tempesta Dischi, Next Big Niente è stato scritto musicalmente da Petulicchio e Viterbini; quest’ultimo si è occupato anche dei testi, eccetto per il brano Come un raggio, che invece vede la mano di Umberto Maria Giardini (già Moltheni). (La redazione)