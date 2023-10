Fedez ospite di «Che Tempo Che Fa»

Questa domenica sarò a Che Tempo Che Fa sul Nove per un’intervista in cui parlerò di un tema per me abbastanza importante e di cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato. Volevo mettere le mani avanti. È possibile che, durante l’intervista, quando parlo di certe cose che mi sono successe, mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare non vi preoccupate, sto bene. È solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatto, ogni tanto, ma è tutto normale.

Fedez (fonte: Che Tempo Che Fa)