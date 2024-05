Il compositore sardo Udde con il nuovo album «Diaspora»

L’idea di Diaspora, il nuovo album di Udde, ha preso vita ben prima della musica che ora lo compone. La scintilla artistica si è accesa nel 2014, quando Udde, compositore polistrumentista di origine sassarese, vede per la prima volta l’immagine che sarebbe diventata la copertina dell’album. Una fotografia che si è rivelata per un istante come un’illusione, facendo emergere la percezione del proprio “velo di Maya”.

Da quel momento, Udde ha dedicato anni a inseguire e studiare quella suggestione fugace. Ha scritto più di 30 tracce e innumerevoli bozze, cercando di decifrare, dare forma e sintetizzare quell’impressione in undici canzoni. Le influenze dei grandi del passato, come Robert Wyatt, Wendy Carlos, Cocteau Twins, David Bowie, Scott Walker, Brian Wilson, John Foxx e Syd Barrett, insieme ai cataloghi di etichette come Warp, Kranky e Ghost Box, sono stati derubati, deturpati e traditi per far spazio a una nuova espressione musicale.

Diversamente dal suo precedente album, con Diaspora Udde si libera dalle restrizioni formali autoimposte, lasciandosi guidare esclusivamente da quella suggestione iniziale e dalle note che essa ha ispirato. Il filtro del gusto personale dell’artista si orienta verso gli impulsi verticali delle ascesi e delle depressioni, alternando momenti onirici e letargici a parentesi più ruvide e vivide.

La realizzazione di Diaspora ha visto Udde plasmare un album che avanza e si evolve attraverso le undici tracce che lo compongono. La forma canzone viene corteggiata, manipolata, talvolta stropicciata, talvolta sfiorata, sempre funzionale al disegno più ampio e al tragitto più lungo. Le armonie lunari, il cantato distaccato, i bagliori psichedelici e le illusioni ipnagogiche sono strattonate dai sintetizzatori e dai colpi delle percussioni, avvolte dalle voci alterate e dai mellotron.

A sostegno dell’incanto e della narrazione, Udde ha scelto di cantare in italiano. Gli undici testi dell’album si fondono e confondono, mostrando e nascondendo, vivendo della loro individualità e dei loro simbolismi pur rimanendo ancorati all’unico incantesimo che li ha generati.

Sebbene la scintilla iniziale fosse del 2014, la scrittura, gli arrangiamenti e le registrazioni di Diaspora sono cominciati solo nel 2017 e sono proseguiti in vari intervalli fino al 2022. Il disco, autoprodotto in solitudine come il precedente, è stato missato tra la Sardegna e la Grecia dallo stesso Udde durante il 2023, per essere pubblicato nel 2024 per PNR.

Dietro lo pseudonimo di Udde si cela un compositore polistrumentista nato a Sassari e attualmente residente in Grecia. Con Diaspora, Udde offre un viaggio musicale ricco di suggestioni e illusioni, un’opera che si srotola e si evolve, guidata da un’ispirazione tanto potente quanto effimera. (La redazione)