Casey MQ, il nuovo album dell’eclettico pianista e produttore di Los Angeles

Casey MQ, produttore e pianista di Los Angeles, sta per tornare con un nuovo album che promette di essere un’esperienza fortemente emotiva e atmosferica. Il nuovo lavoro, intitolato Later that day, the day before, or the day before that, segna il suo debutto con l’etichetta Ghostly Intl. e arriva a quattro anni di distanza dal suo album autoprodotto Babycasey del 2020.

Un melting pot di influenze musicali

La musica di Casey MQ è una fusione unica di elettronica e composizioni per pianoforte, che riflette una vasta gamma di influenze. L’artista stesso cita i grandi compositori classici come Claude Debussy, i complessi arrangiamenti folk di Joni Mitchell e le evocative colonne sonore di Joe Hisashi per i film dello Studio Ghibli come fonti di ispirazione. Questo mix eterogeneo di influenze si traduce in un suono che è sia innovativo che nostalgico, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio sonoro unico.

Un nuovo capitolo con Ghostly Intl.

L’annuncio dell’uscita del nuovo album per Ghostly Intl. rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Casey MQ. Con un passato di singoli di successo e un album autoprodotto, il produttore losangelino ha già dimostrato di essere uno dei pianisti più dotati della sua generazione. La sua capacità di fondere il pop elettronico con un tocco moderno di r&b lo ha reso un nome di spicco nel panorama musicale contemporaneo.

Anticipazioni dal nuovo album

L’attesa per Later that day, the day before, or the day before that, in uscita per 7 giugno 2024, è stata alimentata dal rilascio di alcuni singoli che offrono un assaggio del nuovo lavoro. Tra questi, il singolo principale The Make Believe ha già conquistato gli ascoltatori con la sua profondità emotiva e la sua produzione raffinata. Altri brani anticipati, come Grey Gardens e Me, I Think I Found It, continuano a costruire l’anticipazione per l’uscita completa dell’album.

Affinità e comparazioni

Per sensibilità artistica, Casey MQ può essere accostato a figure come James Blake e Mount Kimbie, noti per la loro capacità di creare atmosfere sonore intense e complesse. Allo stesso tempo, la sua produzione pop sofisticata lo pone in linea con artisti come Caroline Polacheck, Bon Iver e A. G. Cook. Questa combinazione di influenze e il suo talento naturale fanno di Casey MQ un artista unico nel suo genere, capace di innovare e sorprendere costantemente.

L’album del 2024

Con il nuovo album Later that day, the day before, or the day before that, Casey MQ è pronto a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica elettronica e oltre. La sua capacità di fondere diversi generi e creare un suono distintivo lo rende un artista da seguire con grande interesse. Ascolta il primo singolo The Make Believe e preparati a immergerti in un universo musicale ricco di emozioni e sfumature. (La redazione)