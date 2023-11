Nino D’Angelo e «I meravigliosi anni ’80… e non solo!»

Dopo oltre 40 anni di leggendaria carriera Nino D’Angelo, l’artista napoletano che ha fatto ballare ed emozionare tutta l’Italia con i suoi numerosi successi, il 29 giugno 2024 sarà in concerto nella sua Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona per un evento imperdibile e unico dal titolo I meravigliosi anni ’80… e non solo!

Da “Quel ragazzo della curva B“, Nino D’Angelo oggi conquista l’intero Stadio di Napoli, protagonista di una speciale serata ricca di musica ed emozioni, nel corso della quale porterà sul palco la sua storia musicale e trasporterà il pubblico in una grande festa anni ’80, facendo vivere alla sua città un’esperienza straordinaria.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista.

Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical Tano da morire di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica.

Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere. (La redazione)