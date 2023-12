Prime Video ha alzato il sipario sulla quarta stagione del suo apprezzato comedy show italiano LOL – Chi ride è fuori“, rivelando una formazione di comici pronti a scatenare risate e provocare situazioni esilaranti.

I comici della quarta edizione

Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica.

La competizione si preannuncia divertente e “feroce”, con gli illustri partecipanti chiamati a rimanere seri per ben sei ore consecutive, cercando al contempo di strappare sorrisi ai loro avversari. Il palco sarà infuocato, e la sfida promette di regalare momenti indimenticabili di umorismo e originalità.

I conduttori e la novità

A osservare da vicino ogni mossa dei comici ci sarà Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo, che si uniscono al cast per garantire una giuria all’altezza dell’eccezionale spettacolo che si prospetta. La presenza di Fedez, noto per il suo talento artistico e il suo carisma, promette di aggiungere un tocco speciale alla quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori.

Tuttavia, la vera novità di quest’anno è l’introduzione di un nuovo elemento: un aspirante comico – vincitore dello show Original LOL Talent Show – Chi fa ridere è dentro – che avrà l’opportunità di misurarsi con i giganti dell’umorismo presenti sul palco principale e dimostrare di essere all’altezza della sfida.

Il game show comico su Prime Video

Amazon Prime Video continua a stupire il pubblico italiano con il suo impegno nel portare avanti produzioni di qualità, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento per il mondo dell’intrattenimento. La quarta stagione di LOL – Chi ride è fuori si preannuncia come un’esplosione di comicità e talento, un evento da non perdere che promette di regalare risate a non finire.

La data di uscita della quarta stagione è ancora avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: gli appassionati di comicità avranno molto su cui contare nei prossimi mesi. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a ridere fino alle lacrime con il nuovo cast di LOL – Chi ride è fuori su Prime Video. (La redazione)

