«Soak City (Do It)», la hit virale del rapper losangelino 310babii

310babii è un giovanissimo rapper di Los Angeles, California, che sta scalando velocemente le classifiche hip hop della scena internazionale.

Al momento la sua Soak City (Do It) è una hit internazionale entrata nelle classifiche dei singoli, radiofoniche e virali di tutti i paesi del mondo, presente anche nella Viral Chart Italia di Spotify da parecchie settimane.

310babii: da Spotify a Billboard

Il singolo è entrato anche nella Hot 100 di Billboard America dopo aver bruciato la concorrenza nelle classifiche di genere Hip Hop e R&B.

Soak City (Do It) è parte dell’esordio discografico di 310babii per Empire, Lottery Pick, uscito in sordina durante l’estate 2023 ma diventato velocemente una delle più gradite sorprese hip hop dell’anno.

Il video di Soak City (Do It)

Prima dell’album d’esordio Lottery Pick, il losangelino 310babii aveva pubblicato i singoli Awful Lot, We The Ones, Walk feat. Luh Tyler e Slow It Down feat. John Mackk. Guarda il video di Soak City (Do It). (La redazione)