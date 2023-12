Il tour mondiale di Zucchero “Sugar” Fornaciari

Overdose D’Amore World Wild Tour è il tour internazionale di Zucchero Fornaciari in cui il bluesman italiano regala al pubblico grande musica e forti emozioni, ripercorrendo la sua incredibile carriera.

Si aprirà con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo , il 31 marzo e l’1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione, fino a toccare l’Italia per cinque imperdibili eventi negli stadi italiani.

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine

27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano

Zucchero Sugar Fornaciari è il film documentario sull’artista italiano diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il docu-film racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. (La redazione)