Let It Flow, il nuovo singolo e video di Nao Yoshioka

Dietro alle musiche della cantante rnb giapponese Nao Yoshioka si cela lo zampino del produttore newyorkese Musicman Ty, un adepto di Swizz Beats che ha già lavorato con artisti del calibro di Alicia Keys o Snoop Dogg.

Con questa premessa, non sorprende che il nuovo singolo e video di Yoshioka, intitolato Let It Flow, sia una convincente fetta di neo soul con inflessioni soul-jazz, un tappeto musicale morbido e minimalista, su cui spicca il volo la voce di Nao.

Let It Flow è costruita su una sinfonia di synth e tastiere che si intrecciano e trasportano l’ascoltatore come un’onda leggera e melliflua verso una riva tranquilla, a cui Nao aggiunge la sua voce dolce e rilassante.

Il singolo anticipa il nuovo album di Nao Yoshioka, che si preannuncia come una delle uscite più attese del 2024 per quanto riguarda il neo soul contemporaneo! (Adaja Inira)