Fink torna in Italia con tre appuntamenti estivi

Dopo il successo delle sette tappe nel nostro paese dello scorso anno, Fink torna con tre concerti acustici che faranno contenti i fan: mercoledì 28 agosto 2024 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), giovedì 29 agosto 2024 al Monk di Roma e venerdì 30 agosto 2024 al Lazzaretto di Cagliari.

Nel 2019, dopo tre anni di tour intensi insieme alla sua band, Fin Greenall (così all’anagrafe di Brighton) si è imbarcato in un tour solista in acustico che l’ha riportato alla semplicità dei suoi esordi, e lavorare a un album che rispecchiasse questa semplicità gli è sembrato il modo migliore per raccontare la sua storia. (La redazione)