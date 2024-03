Chanel Beads con l’album di debutto «Your Day Will Come»

Shane Lavers è il talentuoso musicista newyorkese che si cela dietro al progetto solista Chanel Beads, che il 19 aprile 2024 pubblicherà per Jagjaguwar il suo primo album dal titolo Your Day Will Come.

Lavers si affaccia sulla scena musicale con Chanel Beads, che ha plasmato il suo debutto tra le ceneri della pandemia, trascorrendo la quarantena da solo nel suo appartamento, circondato esclusivamente da computer, synth e strumenti musicali.

Originario di New York, Shane Lavers ha coltivato il suo amore per la club culture londinese e ha amalgamato queste influenze con il panorama elettronico e indie-rock di matrice lo-fi, dando vita al progetto Chanel Beads.

Il musicista ha lavorato sotto l’alias Chanel Beads sin dal 2018, perfezionando nel corso degli anni un mix personalissimo di indie-rock dai toni lo-fi che caratterizza il suo stile distintivo. Your Day Will Come è stato registrato dallo stesso Lavers a Brooklyn durante il periodo di isolamento, testimoniando la sua dedizione alla creatività anche nelle circostanze più impegnative.

Mentre il disco vanta la partecipazione della talentuosa cantante Maya McGrory e del virtuoso violinista Zachary Paul, è importante sottolineare che Shane Lavers rimane la mente e il principale autore dietro ogni brano prodotto a nome Chanel Beads.

Il singolo che anticipa l’album, Idea June, si presenta come un pezzo dream-pop di eccellente fattura, evocando suggestioni di artisti come Current Joy e Mac DeMarco.

Con Your Day Will Come, Shane Lavers promette un viaggio musicale coinvolgente che attraversa le frontiere dell’indie-rock e del dream-pop, offrendo una fusione affascinante ed evocativa. (La redazione)