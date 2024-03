Pharrell Williams e Miley Cyrus con il singolo «Doctor (work it out)»

Doctor (work it out) è il nuovo singolo delle superstar Pharrell Williams e Miley Cyrus, accompagnato da un video diretto da Jacob Bixenman.

Doctor (work it out) è il primo di Miley Cyrus uscito dopo la vittoria ai Grammy Awards nella categoria “Record of the year” e “Best pop solo performance” per la hit mondiale Flowers, mentre per Pharrell Williams è il secondo singolo del 2024 dopo Good people, brano realizzato in collaborazione con la rock band britannica Mumford & Sons.

Il brano è stato presentato per la prima volta durante lo spettacolo Louis Vuitton Men’s Fall/Winter di Pharrell. (La redazione)