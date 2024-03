I Placebo annunciano una speciale data italiana per l’estate 2024 al Pordenone Blues & Co. Festival. Il gruppo si esibirà dal vivo martedì 9 luglio 2024 sul palco dello storico festival di Pordenone, presso il Parco San Valentino (PN).

I Placebo sono di nuovo in ottima forma. Più di un quarto di secolo dopo che il cantante-chitarrista Brian Molko e il bassista Stefan Olsdal hanno iniziato a suonare con chitarre rotte e strumenti giocattolo a casa di Molko a Deptford.

Il duo ha scavato molto in profondità per tirare fuori l’ottavo album, Never Let Me Go, pubblicato a marzo 2022, da cui sono stati estratti i singoli Beautiful James, Surrounded by Spies, Try Better Next Time e Happy Birthday in the Sky.

A dicembre 2023 la band ha inoltre pubblicato Collapse Into Never – Live in Europe, il primo live album in assoluto. Un’ampia raccolta di esibizioni che abbracciano più di 25 anni di carriera, catturate in Messico, Spagna e a Londra. (La redazione)