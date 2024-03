Produzione serie tv in calo nel 2024: la crisi del settore

L’industria delle serie TV, che ha goduto di una crescita esplosiva negli ultimi anni, sembra affrontare una crisi senza precedenti. Mentre i fan di tutto il mondo si sono abituati a essere viziati con un flusso incessante di nuove produzioni, i recenti dati indicano una diminuzione significativa nel numero di nuove serie TV in arrivo sullo schermo per quest’anno. Questo declino suscita preoccupazione tra gli appassionati del piccolo schermo e solleva domande cruciali sulle ragioni dietro questa inversione di tendenza. Intanto nel 2024 gli utenti troveranno a loro disposizione un range di scelta ridotto rispetto alla varietà degli anni passati.

La crisi dello streaming

La crisi del settore sembra toccare tutte, o quasi, le grandi aziende interessate, con Netflix che pubblicherà 130 serie tv in meno rispetto al 2023, e un colosso come Amazon che si è trovato costretto a diminuire il numero dei dipendenti che si occupavano di Prime Video.

I motivi di questo calo sono sicuramente dovuti alla concorrenza, che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento, ma anche alla crisi economica che si sta affrontando e che ha costretto molti utenti a tagliare le spese di ciò che non è necessario, per far quadrare i propri conti. Come è già successo a molte produzioni made in Italy .

Soluzioni per gli appassionati

Gli appassionati di serie tv, tuttavia, non devono allarmarsi, in quanto anche se i fornitori più noti hanno ridotto il loro catalogo, ci sono dei metodi alternativi per avere sempre nuovi contenuti a disposizione. Il primo fra questi è accedere ai cataloghi esteri delle piattaforme di streaming utilizzando una vpn, per smartphone se si usa un dispositivo mobile, oppure per PC.

Le vpn, o virtual private network, permettono di visualizzare le serie tv disponibili all’estero fornendo un indirizzo IP locale. In questo modo, si potranno gustare tutti quei contenuti che non sono raggiungibili nel proprio Paese, senza dimenticare la sicurezza, sempre necessaria in queste situazioni.

Un altro modo per scoprire nuove serie tv consiste nell’utilizzare i motori di ricerca di settore, come per esempio JustWatch che, con i suoi 47 streaming provider, fornisce informazioni su dove è possibile guardare film e programmi TV in streaming legalmente.

E se ancora non fosse sufficiente, basterà seguire i tanti forum e gruppi online di appassionati, che si scambiano informazioni sui migliori titoli del momento e sulle migliori piattaforme da utilizzare.

Insomma, se è vero che lo streaming sta attraversando uno dei suoi periodi meno felici, è altrettanto certo che chi è abituato a fare maratone di serie tv e contenuti inediti, ha già pronta la soluzione, che non solo può essere un’alternativa momentanea, ma può diventare il nuovo metodo di guardare la tv. (Aaron Stack)