The Libertines, la band inglese torna in Italia con due concerti per presentare il quarto album

Dopo un’attesa lunga nove anni, The Libertines tornano sulla scena musicale con un nuovo album e due concerti imperdibili in Italia. Il gruppo indie rock, composto da Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall e Gary Powell, presenterà dal vivo i brani estratti dal loro quarto lavoro discografico, All Quiet On The Eastern Esplanade.

Concerti in Italia

I fan italiani avranno l’opportunità di vedere la band dal vivo il 1 luglio 2024 al Villa Ada Festival di Roma e il 2 luglio 2024 al Magnolia di Milano.

Discografia

2002 – Up the Bracket

2004 – The Libertines

2015 – Anthems for Doomed Youth

2024 – All Quiet on the Eastern Esplanade

La ritrovata tranquillità

L’atteso ritorno della band britannica è segnato da un album che rispecchia una rinnovata armonia e collaborazione tra i membri. La genesi di All Quiet On The Eastern Esplanade risale a settembre 2022, quando Doherty e Barât si sono ritirati a Port Antonio, in Giamaica, per lavorare lontano da ogni distrazione. È stato in questo ambiente che l’alchimia tra i due frontman è rinata, gettando le basi per il nuovo progetto.

Successivamente, a febbraio di quest’anno, l’intero gruppo si è riunito al The Albion Rooms, dove hanno completato il lavoro sull’album. Doherty ha descritto questo momento come un raro periodo di pace e unione, sottolineando il contributo di tutti i membri della band.

Carl Barât ha riflettuto sul percorso della band fino a questo momento, evidenziando come ogni album rappresenti una fase diversa della loro carriera. Il primo album è nato dall’eccitazione e dall’incredulità di poter registrare in uno studio, il secondo dal conflitto, il terzo dalla complessità. Questo quarto disco, invece, è il risultato di una ritrovata connessione e collaborazione tra i membri, una testimonianza di un gruppo che ha completato un cerchio, come ha dichiarato Doherty.

Le prime anticipazioni dell’album, con le hit Run Run Run, Shiver e Oh, Shit, hanno già conquistato le radio, promettendo un disco ricco di energia e creatività. The Libertines sembrano aver ritrovato la loro forma migliore, pronti a celebrare il passato e a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

L’Italia si prepara dunque ad accogliere uno dei gruppi più iconici dell’indie rock, in due serate che si preannunciano indimenticabili per tutti i fan. (La redazione)