Victor Sane con l’EP di debutto «Trame»

Il 14 giugno arriva sulle principali piattaforme di streaming digitale Trame, il primo EP del musicista e cantauore romano Victor Sane. Si tratta di un disco composto da sei brani che come fili rossi si intrecciano e annodano per raccontare le storie dell’artista.

Dalla malinconia degli amori non corrisposti descritti in Cartella 7 alla rabbia graffiante di Vipera, fino a concludere con la delicatezza di Endorfine. Con questo primo mini lavoro discografico, Victor Sane non fa che ampliare il mondo narrativo costruito dai tre singoli apripista del progetto: Taylor Swift, Piazza Del Gesù ed È tardi!

Le canzoni di Trame

Trame è un disco interamente scritto da Victor e prodotto da Fabio Grande, tramite melodie pop e produzioni che giocano tra elettronico ed acustico racconta nei suoi testi alcune delle tematiche care alla generazione Z, come ad esempio Endorfine che parla di salute mentale e ricerca di equilibrio, oppure Cartella 7 che descrive una storia finita tramite le tracce digitali che questa lascia “hai lasciato la schermata bianca senza una risposta / ti ho archiviato dentro al mio telefono e nella mia testa”. Ma lo scopo del disco è anche quello di trasmettere sicurezza e far ballare come dimostra Vipera, brano che nel titolo omaggia la celebre “Una vipera sarò” di Giuni Russo.

L’EP nelle parole di Victor Sane

“Trame nasce dalla voglia di raccontare delle storie, perché forse solo tramite la condivisione sono riuscito a tagliare alcuni fili che si erano annodati tra loro e che non potevo più sbrogliare” Victor Sane

La presentazione a Roma

Giovedì 13 giugno, al Pierrot Le Fue di Roma, in via Macerata 58, il cantautore romano Victor Sane presenterà il suo primo EP, Trame. In attesa della mezzanotte, Victor Sane intratterrà i suoi ospiti riproponendo le nuove e le vecchie canzoni rigorosamente in versione acustica, con l’aggiunta di qualche cover decisamente a sorpresa.

Chi è Victor Sane

Nato a Roma nel 2002, Victor Sane inizia a fare musica da giovanissimo con il nome d’arte di Cri. (logica derivazione del suo vero nome Cristiano De Vitis),esordendo nel dicembre 2017 con il suo primo singolo in inglese dal titolo Milk. Fino a novembre 2020 compone dieci canzoni con le quali cattura l’attenzione anche di “Skam Italia”, serie televisiva ideata da Ludovico Bessegato per la quale scrive per la terza stagione i brani Water Me e Sleepy.

Finito il liceo, si trasferisce a Milano dove matura la decisione di iniziare a scrivere in italiano, cambiando anche il suo nome d’arte in Victor Sane, con il quale omaggia due suoi artisti di riferimento: Tim Burton e David Bowie.

Tra il 2023 e il 2024 pubblica come Victor Sane tre nuovi brani: Taylor Swift, Piazza Del Gesù ed È tardi! che il 14 giugno 2024 andranno a formare, assieme ad altri tre brani, il suo primo EP intitolato Trame.

Parallelamente alla sua carriera musicale, Cristiano De Vitis si appresta anche a intraprendere un cammino nel cinema come attore, partecipando alla seconda stagione del teen drama “Prisma”, dove interpreta il ruolo di Sebastiano. (La redazione)