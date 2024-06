I Coldplay tornano con il nuovo album «Moon Music»

I Coldplay hanno ufficialmente annunciato il loro attesissimo decimo album in studio, Moon Music, che vedrà la luce il 4 ottobre 2024. Prodotto da Max Martin, l’album rappresenta un importante passo in avanti nella carriera della band britannica, seguendo il successo del precedente album Music Of The Spheres.

Il primo singolo: “feelslikeimfallinginlove“

Il primo singolo estratto dall’album, intitolato “feelslikeimfallinginlove“, lanciato globalmente venerdì 21 giugno 2024. Questo brano promette di anticipare il tono e lo stile unici di Moon Music, offrendo un assaggio dell’innovazione e dell’emozione che i Coldplay sono pronti a portare sul palco mondiale.

Il successo del precedente album “Music Of The Spheres“

Il precedente album dei Coldplay, Music Of The Spheres, pubblicato nel 2021, ha riscosso un enorme successo, con il singolo My Universe in collaborazione con i BTS che ha raggiunto la vetta delle classifiche negli Stati Uniti. L’album è stato anche nominato “Album dell’anno” ai Grammy Awards e ha accumulato oltre quattro miliardi di stream fino ad oggi.

Aspettative per il nuovo disco “Moon Music“

Con Moon Music, i Coldplay continuano a ridefinire i limiti della musica popolare, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente per i loro fan di tutto il mondo. Non resta che attendere con trepidazione il 4 ottobre 2024 per scoprire cosa hanno in serbo per noi. (La redazione)