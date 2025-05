La storia delle televisioni in Italia, di Irene Piazzoni

Nel volume Storia delle televisioni in Italia, edito nel 2014 da Carocci, Irene Piazzoni – docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano e autrice di studi dedicati alla storia culturale e dei media – propone un’ampia ricostruzione dell’evoluzione del mezzo televisivo nel nostro Paese, dalle origini fino all’attuale contesto delle web tv. Il libro si distingue per l’approccio storico-analitico, attento non solo agli sviluppi tecnologici e istituzionali, ma anche al ruolo dei molteplici attori – politici, imprenditoriali e culturali – che hanno contribuito a definire il sistema televisivo italiano.

Contenuti e struttura

La narrazione si sviluppa lungo un percorso cronologico che abbraccia oltre sessant’anni di storia, seguendo la trasformazione della televisione da medium centrale del focolare domestico all’odierno panorama frammentato delle piattaforme digitali. Piazzoni affronta snodi chiave come il passaggio dal monopolio alla concorrenza, il rapporto tra controllo pubblico e logiche di mercato, l’emergere di un’offerta tematica accanto a quella generalista. Il testo non si limita a registrare i cambiamenti tecnici e normativi, ma li colloca in un più ampio contesto culturale e sociale, sottolineando come la televisione abbia riflesso e al tempo stesso influenzato il discorso pubblico italiano.

Uno sguardo storico attento al presente

L’ultima parte del volume guarda al presente, segnato da una fase di transizione in cui modelli vecchi e nuovi coesistono e si contaminano. Piazzoni descrive con lucidità il rimescolamento in atto tra linguaggi, formati e usi della tv, senza cedere a facili entusiasmi né a nostalgie. Ne risulta un quadro utile per comprendere non solo la storia passata del mezzo, ma anche le incertezze e le potenzialità del presente. (La redazione)