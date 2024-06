I Previous Industries di Open Mike Eagle, Video Dave e Still Rift con l’album d’esordio Service Merchandise

Il panorama dell’hip-hop indipendente sta per essere scosso dal debutto dei Previous Industries, un trio formato dai talentuosi rapper e produttori Open Mike Eagle, Video Dave e Still Rift. Provenienti dalla vibrante scena di Chicago, ma ora tutti di stanza a Los Angeles, i Previous Industries si preparano a lanciare il loro attesissimo album d’esordio, Service Merchandise, che sarà pubblicato il 28 giugno 2024 per Merge Records.

Il primo assaggio dell’album è il singolo Pliers, ispirato al film cult “Lo Squalo”. Questa anticipazione ha già suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati del genere, promettendo un progetto innovativo e ricco di spunti creativi.

Chi Sono i Previous Industries?

I membri dei Previous Industries sono figure di spicco della scena musicale e culturale indipendente.

Open Mike Eagle è una figura ben nota e rispettata, non solo come rapper ma anche come comico e podcaster. Ha coniato il termine “art rap” per descrivere il suo stile unico, che mescola liriche intelligenti e colte con influenze che spaziano dai Freestyle Fellowship ai De La Soul, passando per l’alternative rock dei They Might Be Giants. Con dieci album solisti alle spalle e una presenza significativa nella commedia, Mike è anche noto per la serie di Comedy Central “The New Negroes”.

Video Dave ha un background altrettanto variegato. Ha incontrato Open Mike Eagle alla Southern Illinois University, dove hanno formato un legame creativo che si è rafforzato nel tempo. Video Dave è un rapper, produttore televisivo, beatmaker e scrittore cresciuto a Chicago, conosciuto per il suo lavoro nello show “The New Negroes”, dove ha collaborato sia con Mike che con Method Man.

Still Rift, descritto affettuosamente da Mike come “un mistero avvolto in un enigma”, è un vecchio amico di liceo di Open Mike Eagle. Anche se non ha mai pubblicato un singolo brano o album da solista, ha fatto numerosi featuring nei progetti di altri artisti, costruendo una reputazione di talento versatile e enigmatico.

L’album di debutto: “Service Merchandise”

Service Merchandise rappresenta un viaggio nelle radici e nei ricordi dei Previous Industries, unendo il loro background comune e la loro visione artistica unica. L’album promette di essere una miscela di nostalgia e innovazione, con testi che riflettono esperienze personali e tematiche universali, il tutto sostenuto da una produzione musicale di alto livello.

Il singolo Pliers è solo un assaggio di ciò che l’album ha da offrire. Il video musicale, ispirato a “Lo Squalo”, non solo dimostra l’abilità visiva e narrativa del trio, ma anche la loro capacità di trasformare influenze culturali in arte musicale.

Una scossa alla scena hip hop

I Previous Industries stanno per lasciare un segno indelebile nella scena hip-hop con il loro album d’esordio. Con Service Merchandise, Open Mike Eagle, Video Dave e Still Rift dimostrano che la loro creatività e il loro talento sono in costante evoluzione, pronti a conquistare un pubblico sempre più vasto. L’appuntamento è per il 28 giugno 2024, una data che i fan dell’hip-hop non vorranno perdere. (La redazione)