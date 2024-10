Un viaggio cosmico ed esplosivo attraverso il jazz-funk di Near-Earth Object dei londinesi The Boom Yeh

Le Near-Earth Objects, o N:E.O. sono rocce cosmiche simili a asteroidi o comete che colpiscono la terra quasi ogni giorno. E anche se non capita ogni giorno che esca un album di jazz-funk esplosivo come quest’ultimo della formazione londinese The Boom Yeh, possiamo tranquillamente dire che non solo il nome di questo disco è davvero azzeccato, ma anche il suo impatto con gli ascoltatori.

Il sestetto britannico è guidato dal chitarrista Jon Speedy, e contiene tra le sue file musicisti che hanno lavorato con artisti del calibro di Jamiroquai, The Brand New Heavies, Incognito, Alice Russell e Leroy Hutson, quindi anche se Near-Earth Objects è solo il secondo album in studio di questa formazione, l’esperienza dei suoi membri è decisamente vasta.

Il sound di The Boom Yeh si potrebbe definire jazz-funk cosmico, pieno di ottoni, atmosfere spaziali, e molteplici riferimenti ai giganti del genere, a cui viene spessissimo strizzato l’occhio nel corso degli 8 brani strumentali che compongono Near-Earth Objects.

L’apertura del disco Keep Right On è una detonazione di jazz-funk sincopato che ricorda The Brecker Brothers o Tower Of Power, Pocket Rocket pesca a piene mani dal funk di George Clinton e i suoi Parliament-Funkadelic, la titletrack Near-Earth Objects richiama l’universo di Herbie Hancock & The Headhunters e Mind’s Eye è una lussureggianti fetta di fusion con echi di Lonnie Liston Smith o The Mizells.

Molto più che un omaggio, Near-Earth Objects è un viaggio attraverso le sfumature del groove, dal jazz-funk, al funk-rock e la fusion, dove oltre a dare prova di essere musicisti prodigiosi, The Boom Yeh si dimostrano abili nel rievocare un filone musicale senza mai suonare scontati. (La redazione)