ExtraLibera, l’EP di Kyoto che unisce musica e impegno sociale

A sette mesi di distanza dall’esordio discografico Limes Limen, e dopo un periodo di grande attività live in coppia con Truementic, torna ad affacciarsi sulle scene Kyoto, moniker dietro il quale si cela Roberta Russo, cantautrice, batterista, producer e performer classe 1996.

Un progetto in collaborazione con il Museo Extra Libera di Roma

ExtraLibera è il nuovo EP sperimentale della giovane artista pugliese pubblicato il 25 ottobre 2025 per la label Garden Of J in collaborazione con Rome in Reverse, Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro. Un progetto molto particolare che nasce in sinergia con il Museo Extra Libera di Roma: un’iniziativa che celebra la lotta contro le mafie e promuove la memoria attraverso un’esperienza immersiva e interattiva.

I temi del disco

L’EP è composto da tre tracce che rappresentano, rispettivamente, lo spazio della consapevolezza, della responsabilità e dell’azione. Musicalmente parlando, ci muoviamo in un terreno musicale in bilico tra ambient, noise e industrial. Generi che sono il pane quotidiano di Kyoto. Ogni brano invita infatti l’ascoltatore a riflettere su temi profondi, trasformando la musica in un veicolo di attivismo. Canzoni che sono un modo per interagire con il messaggio del Museo Extra Libera, dove la musica diventa strumento di riflessione e impegno sociale.

Le installazioni

Installazioni del museo come il “Tavolo della Memoria” e “I Fiori dell’Impegno” che si integrano alla perfezione con la proposta e l’immaginario musicale di Kyoto, capace di amplificarne ulteriormente il pathos creando una forte sinergia con il pubblico. (La redazione)