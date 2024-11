The Weather Station: il singolo Window che anticipa l’album del 2025 Humanhood

Il nuovo singolo “Window” della band canadese The Weather Station è un’anticipazione del tanto atteso album Humanhood. La canzone è accompagnata da un suggestivo video musicale, diretto da Philippe Léonard. Le riprese sono state realizzate sull’isola di Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, in Quebec, durante le ore più buie della notte, utilizzando un proiettore alimentato a batteria. Tamara Lindeman ha raccontato che sono stati necessari numerosi tentativi per ottenere la ripresa perfetta, mostrando la dedizione che ha caratterizzato la realizzazione di questo progetto visivo.

Il nuovo album Humanhood: collaborazioni e produzione

Humanhood, il nuovo album dei Weather Station, è stato prodotto da Marcus Paquin ed è stato registrato in studio con la partecipazione di alcuni degli stretti collaboratori di Tamara Lindeman, tra cui Kieran Adams, Ben Boye, Philippe Melanson, Karen Ng, Ben Whiteley, Sam Amidon, James Elkington e Joseph Shabason. L’album, che segna una nuova fase per la band, è atteso per il 17 gennaio 2025 e promette di portare la musica folk-rock dei Weather Station a nuove vette.

Il successo di “Ignorance” e le aspettative per “Humanhood“

Nel 2021, Ignorance, l’album precedente dei Weather Station, ha ottenuto un successo incredibile, guadagnandosi il favore della critica e piazzandosi nelle classifiche di fine anno di importanti pubblicazioni come The New Yorker, UNCUT, The Globe and Mail e The Observer. Il disco ha conquistato anche le TOP10 di testate come New York Times, The Guardian, Pitchfork, PASTE, Exclaim, The Quietus, Stereogum, e molte altre. Questo successo ha aumentato le aspettative per Humanhood, che si preannuncia come una nuova tappa importante nella carriera della band.

La Storia dei Weather Station: una band che ha definito il folk rock canadese

I Weather Station, una band folk-rock canadese formata nel 2006, sono guidati dalla talentuosa Tamara Lindeman, compositrice, cantante-chitarrista e attrice. Con sei album all’attivo, la band ha collaborato con importanti etichette discografiche come Paradise of Bachelors e Fat Possum. Con la loro musica raffinata e la profondità dei testi, i Weather Station si sono affermati come una delle realtà più rispettate nel panorama musicale indipendente.

Un 2025 promettente per i Weather Station

Con l’uscita di Humanhood prevista per il 17 gennaio 2025, i Weather Station sono pronti a consolidare il loro successo e a continuare a stupire il pubblico con la loro evoluzione musicale. Il singolo “Window” e il precedente “Neon Signs” offrono un assaggio di ciò che ci attende, promettendo un album che toccherà corde emotive e musicali profonde. (La redazione)