Tempo e umore permettendo, tre consigli per il fine settimana.

Tre dischi del 2020, diversi ma belli belli: We Share a Similar Joy (JW Francis), By the Fire (Thurston Moore) e l’omonimo album di debutto di Billy Nomates.

