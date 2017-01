E sempre allegri bisogna stare. Le canzoni del signor Dario Fo in un libro mai realizzato prima.

Esplorare il vasto repertorio musicale che Dario Fo ha firmato in carriera, passando dai brani scritti con Fiorenzo Carpi per il teatro alle ballate ironiche composte con Enzo Jannacci per il cabaret, senza trascurare il repertorio piĂą melodico degli esordi televisivi o quello piĂą barricadero negli anni della Palazzina Liberty, accompagnato dalla chitarra di Paolo Ciarchi, è stato l’obiettivo di Giangilberto Monti, in questo lungo “racconto musicale” ispirato a uno dei suoi maestri d’arte scenica. [Read More…]

13 Shades of Blue, il nuovo album dei Nine Below Zero. Guarda il video.

Si chiama 13 Shades of Blue il nuovo album dei Nine Below Zero, tra le piĂą acclamate rock-blues band degli ultimi decenni, dal 16 gennaio 2017 disponibile anche nei negozi di dischi italiani. [Read More…]

Il libro che raccoglie i 10 misteri piĂą incredibili di Hollywood

Hollywood Noir di Andrea Indiano, giovane giornalista freelance al suo esordio come scrittore, raccoglie dieci dei misteri piĂą incredibili avvenuti in questo quartiere della cittĂ di Los Angeles, California, sempre baciata dal sole, ma capace di nascondere un lato macabro destinato a venire a galla. A distanza di decenni alcune morti che hanno funestato il mondo del cinema restano avvolte nel mistero e molti avvenimenti sono stati tenuti nascosti per troppo tempo. [Read More…]

Run The Jewels - Run the Jewels 3 - 2017 (full album stream)

I Run The Jewels, ovvero l’incendiario duo rap formato da El-P e Killer Mike, si appresta a pubblicare Run the Jewels 3, nuovo lavoro discografico in uscita il 13 gennaio negli Stati Uniti d’America e il 20 gennaio 2017 in Europa. L’album sarĂ disponibile su cd, doppio vinile e formato digitale, oltre che in edizione deluxe. L’annuncio del nuovo album è arrivato con l’uscita del brano Legend Has It, che va ad aggiungersi ai giĂ disponibili 2100 e Talk To Me. [Read More…]

Volemia - Eh? - 2016 (full album stream)

I Volemia sono una giovanissima band della provincia di Varese, insieme dal 2009, ovvero dall’etĂ di 14 anni, e ora dopo anni di prove, sperimentazioni, esperienze live, arriva il primo disco ufficiale, in cui emerge la passione per sonoritĂ aggressive e rumorose, ispirate ai classici degli anni ‘70 sia a sonoritĂ anni ‘90. [Read More…]

Dopo due anni di attesa in arrivo il nuovo album degli Amber Run

Gli Amber Run sono una band di Nottingham, East Midland inglese, composta da Joe Koegh, Will Jones, Tom Sperring e Henry Wyeth. La band ha pubblicato un album e tre EP ed è in procinto di pubblicare il nuovo disco For a Moment, I was Lost. Il loro album d’esordio 5am è uscito nel 2015 per la RCA Records ed è entrato direttamente nella top 40 degli album piĂą venduti in Inghilterra. [Read More…]

A febbraio in arrivo il nuovo album di Cesare Basile

A quasi due anni di distanza dal precedente Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo piĂą che è valso una Targa Tenco come Miglior disco dialettale del 2015, ecco tornare Cesare Basile con un nuovo album di storie e canzoni dal titolo U Fujutu su nesci chi fa? [Read More…]

Case​/​Lang​/​Veirs - S.T. - 2016 (full album stream)

Case​/​Lang​/​Veirs è un supergruppo folk rock composto da Neko Case, K.D. Lang e Laura Veirs. Lo scorso giugno la band di stanza a Portland ha dato alle stampe il suo primo e omonimo album. [Read More…]

Kool Keith - Feature Magnetic, 2016 (full album stream)

Feature Magnetic è il nuovo album del rapper americano Keith Thornton, alias Kool Keith. Un disco che il maestro di cerimonie originario del Bronx (New York) ha dato alle stampe lo scorso settembre 2016 e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. [Read More…]

Blue Note Milano: i concerti di gennaio

Inizia con grandi nomi l’anno 2017 per il Blue Note di Milano! il locale, l’unica sede europea dello storico jazz club di New York, ospiterĂ nel primo mese del nuovo anno grandi artisti italiani e internazionali. [Read More…]

Recensione: Nevica Noise - Sputnik (2016)

Gianluca Lo Presti torna a rivoluzionare ancora il suo concetto di produzione elettronica. Se lo abbiamo visto firmarsi Nevica su Quattropuntozero mentre contaminava il bit computerizzato con un suono grunge, new wave, insomma con un progetto che potremmo quasi definire “indie”, oggi si firma Nevica Noise e con il noise appunto (digitale ovviamente) ha eretto una vera e propria colonna portante. [Read More…]

La proposta del Mei: artisti indipendenti della nuova scena musicale italiana come ospiti di Sanremo 2017.

Carlo Conti su Rai Uno a SarĂ Sanremo ha annunciato da alcuni giorni i 22 Big e gli 8 Giovani che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2017. Tanti i nomi, fra grandi ritorni, giovani usciti dai talent e altri artisti di indubbia qualitĂ . [Read More…]

Recensione: Pupi di Surfaro - Nemo Profeta (2016)

Si intitola Nemo Profeta la nuova opera dei Pupi di Surfaro, oggi che sembrano raggiungere l’equilibrio in un “power” trio che propone deciso e fermo un combat folk nuovo e computerizzato, partendo si dalla tradizione siciliana antica di generazioni ma sviluppando melodie e, soprattutto arrangiamenti, secondo linee assolutamente futuristiche e digitali. Come dire che al marranzano o scacciapensieri che dir si voglia accostano drumset digitali e pattern di assoluta trasgressione per gli anziani del borgo. [Read More…]

Hiss Golden Messenger - Heart Like a Levee, 2016 (full album stream)

Vengono dal North Carolina, fanno musica indie folk rock e si chiamano Hiss Golden Messenger. Heart Like a Levee è il titolo del loro ultimo album e si compone di undici brani composti dal leader della formazione M.C. Taylor che produce, assieme a Bradley Cook, l’intero lavoro discografico. [Read More…]

A Thousand Skies, il nuovo album di Clap! Clap! Ascolta i primi due singoli.

Clap! Clap! (Cristiano Crisci), tra i piĂą interessanti talenti della scena elettronica italiana, torna con il suo secondo album per Black Acre, seguito del coloratissimo esordio Tayi Bebba. A Thousand Skies porta sul dance floor diversi stili e ispirazioni, ridisegnando i ritmi della tradizione globale del vecchio mondo, hip hop, footwork di Chicago, drum and bass inglese e house. [Read More…]

Naked in English Class - Counterfactuals, 2016 (full album stream)

Pubblicato lo scorso novembre da Ikarus Records, Counterfactuals è l’album di debutto di Tarjana Wu e Olifr. M Guz, alias Naked in English Class, duo svizzero che mette in scena uno stile davvero personale attraverso sonoritĂ crude e psichedeliche che all’occorrenza però sanno anche leggere e trastullanti. [Read More…]

La Madonna di MezzaStrada con il nuovo album Crono

La Madonna di MezzaStrada da Perugia con il suo post-rock d’autore è pronta a tornare con un grande disco tra le mani che non passerĂ sicuramente inosservato. Dopo il loro album d’esordio Cantiche del 2012 e Lebenswelt (il mondo della vita) del 2014, la band pubblica un nuovo disco dal titolo Crono, con la produzione artistica di Daniele Rotella (The Rust And The Fury, Michele Maraglino, ecc.). [Read More…]

Graziosa Utopia, il nuovo album di Edda. Ascolta il primo singolo.

Dopo sei album con i Ritmo Tribale e quattro da solista (tre originali e un EP live), Edda torna con Graziosa Utopia, un disco maturo, forte e disperato, denso di suggestioni, spiritualitĂ , provocazioni e amore incondizionato, in uscita il 24 febbraio 2017 su Woodworm con distribuzione Audioglobe. [Read More…]