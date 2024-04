«Cooking Time» è l’album di debutto degli OLUMA

Mischia afrobeat, funk, jazz, ritmi brasiliani e ispirazioni esotiche il gruppo di nove elementi OLUMA, di cui è da poco uscito l’album di debutto Cooking Time, ma non vengono dall’Africa o il Sud America, bensì dalla capitale della Germania, Berlino.

Che il cosiddetto global groove facesse proseliti in tutto il mondo, era cosa ormai nota. Ma che una band teutonica lo potesse esprimere in maniera così naturale e spontanea fin dal disco di esordio, è meno comune.

Il gruppo nato come trio, è stato fondato dal bassista Gregor Nicolai, il batterista e percussionista André van der Heide e il sassofonista e flautista Roman Polatsky, ai quali si sono rapidamente aggiunti altri membri (chitarra, fiati e tastiera).

Le 12 tracce strumentali di Cooking Time hanno avuto un lungo periodo di gestazione, portate live sul palco per diversi anni prima di essere registrate in analogico, per ottenere quel groove caldo che caratterizza l’intero album.

Cooking Time inizia col brano Felantropique, un evidente omaggio alla musica del pioniere dell’afrobeat Fela Kuti, ma contaminato da ritmi e influenze tropicali, stile che ritroviamo anche nel pezzo Hasty Train e nel brasileggiante Song For Paulo.

L’afrojazz si fa protagonista in brani come Achtronaut, Oddacity e Jello, mentre nella titletrack Cooking Time la band si esprime con un più tradizionale afrofunk, che ritroviamo anche in Sunrow, mentre i ritmi si abbassano per i più tranquilli Tangerine e l’arabeggiante On A Walk.

Dalla Nigeria al Brasile passando per la Germania, Cooking Time è un disco che sconfina in svariati generi, quasi crossover, sicuramente meticcio, e decisamente tutto da gustare, che sia l’ora di cena, o no. (Adaja Inira)