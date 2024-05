David di Donatello 2024, vince «Io Capitano» di Matteo Garrone

La magia del cinema italiano ha illuminato la serata dei David di Donatello 2024, evento amatissimo trasmesso ieri, 3 maggio, in diretta su Rai Uno e condotto da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Le candidature, annunciate il 3 aprile 2024, hanno dato il via a una competizione avvincente, culminata con il trionfo del film “Io Capitano” di Matteo Garrone, che ha conquistato ben sette David su quindici candidature. Altri protagonisti della serata sono stati “C’è ancora domani” e “Rapito“, entrambi con sei prestigiosi riconoscimenti.

Paola Cortellesi ha dato il via alla festa ritirando il David del pubblico per “C’è ancora domani“, mentre Emanuela Fanelli e Elio Germano hanno brillato come migliori attrice e attore non protagonisti. La regista romana ha aggiunto altri allori alla sua carriera, portando a casa il premio come miglior regista esordiente.

Michele Riondino ha ricevuto il David per il miglior attore protagonista per il suo coinvolgente ruolo in “Palazzina Laf“, film di cui è anche regista. Altri premi sono stati consegnati a talenti come Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi per la miglior sceneggiatura originale, e ai Subsonica per la migliore composizione musicale.

Inoltre, il giornalista Vincenzo Mollica e il leggendario compositore Giorgio Moroder hanno ricevuto rispettivamente un David speciale e il David alla carriera.

L’eccellenza del cinema italiano è stata celebrata anche per l’importante lavoro svolto dietro le quinte, con premi per la miglior fotografia, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, effetti visivi e suono (vedi qui).

In conclusione, i David di Donatello 2024 hanno confermato il talento e la creatività che permeano l’industria cinematografica italiana, promettendo un futuro radioso per il cinema nazionale e internazionale. (La redazione)