«Io Capitano» di Matteo Garrone candidato agli Oscar 2024

Io Capitano di Matteo Garrone è nella cinquina finale degli Oscar 2024 come miglior film straniero. Acclamato dalla critica specializzata, il film del regista italiano svela un’odissea moderna di speranza e disperazione. La 96ª edizione dei premi Oscar si terrà questa notte, 10 marzo 2024, a Los Angeles presso al Dolby Theatre.

La trama del film

Il regista italiano ci trascina in un viaggio travolgente attraverso il cuore dell’Africa, il deserto implacabile e il Mare Mediterraneo infido, attraverso gli occhi di due giovani protagonisti, Seydou e Moussa.

Garrone affronta il tema dell’immigrazione con una profondità e una sensibilità straordinarie. La storia di Seydou e Moussa, interpretati in modo commovente dagli stessi Seydou Sarr e Moustapha Fall, è un ritratto di giovani coraggiosi che osano sognare una vita migliore in Europa, rischiando tutto per inseguire il loro sogno.

Il film offre uno sguardo crudo e realistico sugli ostacoli che i migranti affrontano lungo il loro cammino, dalle insidie del deserto alle pericolose traversate del mare.

Ma Io Capitano va oltre, esplorando anche la complessità dell’essere umano, evidenziando l’ambiguità e l’ipocrisia che emergono quando si tratta di fronteggiare il destino di coloro che cercano un futuro migliore.

La bellezza visiva di questo film è sorprendente, con scenari mozzafiato che abbracciano il deserto africano, le strade di Dakar e le acque increspate del Mediterraneo.

Le riprese del film

Le riprese durate 13 settimane in tre diverse nazioni (Senegal, Marocco e Italia) aggiungono una dimensione autentica alla narrazione, portando gli spettatori direttamente nel cuore di questa incredibile avventura.

Io Capitano è una celebrazione del coraggio e della determinazione umana, ispirato alle storie vere dei migranti che hanno affrontato quest’odissea.

Presentato in concorso alla 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2023), questo film è un’opera cinematografica straordinaria che lascia un’impressione indelebile e richiama l’attenzione su una delle sfide più urgenti e complesse dei nostri tempi.

La colonna sonora del film

La colonna sonora, firmata da Andrea Farri, contiene anche quattro canzoni inedite cantate in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due protagonisti della pellicola di Garrone.

I premi ricevuti

Con la speranza che Io capitano possa conquistare anche gli Stati Uniti d’America, il film di Matteo Garrone ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ricevendo il Leone d’argento per la regia e il Premio Marcello Mastroianni che è andato a Seydou Sarr come migliore attore protagonista. Dopo la nomination ai Golden Globe 2024, sempre come miglior film straniero, si attende l’esito della candidatura agli Oscar 2024.

Con questo film, Matteo Garrone dimostra ancora una volta il suo talento nel raccontare storie umane profonde e universali, facendo di Io Capitano un imperdibile successo del cinema contemporaneo. (Aaron Stack)

Il libro “Musica migrante. Dall’Africa all’Italia passando per Mediterraneo”