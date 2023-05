«Musica Migrante. Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo», la recensione del libro

2 Minuti

394 Parole

Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo di Luca D’Ambrosio, edito da Arcana Edizioni, è un libro che esplora il tema della musica come forma di espressione culturale e strumento di connessione tra le diverse comunità migranti di africani che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l’Italia.

L’autore offre una prospettiva ricca e approfondita su un fenomeno complesso e attuale, evidenziando il ruolo centrale della musica nella vita di coloro che lasciano le proprie terre d’origine e si imbarcano in un viaggio per cercare una vita migliore. D’Ambrosio si immerge nelle storie personali dei tanti migranti provenienti dall’Africa raccontandoci le loro esperienze di migrazione, lotta, dolore e speranza sottese sempre da un unico filo conduttore: la musica.

Attraverso una scrittura coinvolgente e appassionata, l’autore ci guida in un viaggio fatto di musica e racconti personali che – tra storia, tradizione e innovazione – abbraccia generi diversi come il reggae, l’afrobeat, il rap e molte altre espressioni musicali provenienti da diverse regioni dell’Africa. Ci porta a scoprire le storie di artisti come Fela Kuti, Youssou N’Dour, Salif Keïta e tanti altri, offrendo una panoramica completa della ricchezza musicale africana e del suo impatto sul panorama musicale internazionale, compreso quello italiano.

Ciò che rende davvero speciale questo libro è la capacità di D’Ambrosio di andare oltre la musica stessa e di esplorare le questioni sociali, politiche ed economiche che circondano il fenomeno migratorio. Attraverso la “musica migrante” vengono affrontati temi come l’integrazione, la discriminazione, le disuguaglianze e le sfide che gli africani devono affrontare nel perseguire i loro obiettivi, le loro passioni e nel farsi riconoscere in un contesto culturale nuovo.

Musica Migrante, grazie anche alle prefazioni dell’artista internazionale Angélique Kidjo e del giornalista italiano Valerio Corzani, è un libro che apre gli occhi e tocca il cuore. È una testimonianza dell’incredibile potere della musica nel superare le barriere culturali e nell’ispirare cambiamenti sociali. È un invito a comprendere il fenomeno delle migrazioni umane (in questo caso dall’Africa) e a riconoscere la loro importanza nel tessuto sociale italiano o qualsiasi esso sia.

In definitiva, consiglio vivamente la lettura di Musica Migrante – Dall’Africa all’Italia passando per il Mediterraneo a tutti coloro che sono interessati alla musica, all’immigrazione e alle storie di coraggio e riscatto. Un libro che ci ricorda l’importanza della diversità quale elemento indispensabile della società e della sua cultura. (Aaron Stack)

