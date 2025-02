Duran Duran: il tour italiano del 2025. La band sarà ospite al Festival di Sanremo

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran rappresentano una delle band più influenti e durature nella storia della musica. Con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il gruppo britannico ha costruito un’eredità musicale che si estende per oltre quattro decenni. I numeri parlano chiaro: 18 singoli nella classifica statunitense, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e numerosi brani che hanno conquistato anche le classifiche italiane, consolidano il loro posto nella cultura pop internazionale. La loro influenza trascende il mondo della musica, grazie a collaborazioni con icone come David Lynch, che ha diretto uno dei loro film concerto di maggior successo. La band può inoltre vantare otto premi alla carriera e una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

La band ospite di Sanremo 2025

Carlo Conti, direttore artistico del Festival della Canzone Italiana del 2025, ha annunciato in diretta al TG1 delle 20 del 31 gennaio che una celebre band internazionale tornerà all’Ariston dopo 40 anni. Si tratta dei Duran Duran, storico gruppo new wave e synth pop britannico dal gusto romantico che ha segnato la musica di diverse generazioni, soprattutto quella degli anni Ottanta. La loro partecipazione è confermata per la terza serata del Festival, giovedì 13 febbraio 2025, un evento che promette di sorprendere il pubblico con momenti spettacolari.

Le radici artistiche: Duran Duran e la cultura pop

Nati a Birmingham nel 1978, i Duran Duran hanno abbracciato sperimentazioni artistiche, emotive ed estetiche. Il loro repertorio di successi senza tempo, da Hungry Like the Wolf a Ordinary World e Rio, non solo invita i fan a ballare e cantare, ma crea un’esperienza unica, soprattutto quando la loro musica prende vita sotto il velo della notte. La band si è distinta per la capacità di fondere musica, moda, design e tecnologia, ridefinendo l’intersezione tra arte e cultura pop. Questa costante ricerca di innovazione ha mantenuto i Duran Duran al centro della scena musicale e culturale per decenni.

Un gruppo di leggende guidato da Simon Le Bon

Il carismatico Simon Le Bon, con la sua voce inconfondibile, guida il gruppo insieme a Nick Rhodes (tastiere), John Taylor (basso) e Roger Taylor (batteria). Nonostante il passare del tempo, la band continua a innovare e affascinare il pubblico mondiale con creatività ed energia senza pari. Il loro album del 2021, Future Past, ha raccolto il plauso della critica, compresi gli elogi di Rolling Stone. Nel 2023, hanno pubblicato il loro sedicesimo album in studio, Danse Macabre, un’opera che include nuove canzoni, versioni rivisitate dei loro grandi successi e coraggiose cover, confermando la loro capacità di reinventarsi.

Il tour italiano del 2025

La storia dei Duran Duran con l’Italia è lunga e speciale, risalendo alla loro prima storica esibizione nel 1985 al Festival di Sanremo con The Wild Boys. Nel 2025, a 40 anni da quell’evento memorabile, la leggendaria rock band tornerà nel Bel Paese per una serie di concerti imperdibili:

15 e 16 giugno 2025 : Roma, Circo Massimo

: Roma, Circo Massimo 18 giugno 2025 : Bari, Fiera del Levante

: Bari, Fiera del Levante 20 giugno 2025: Milano, Ippodromo Snai San Siro – I-Days

I fan italiani potranno godersi una scaletta ricca di successi intramontabili come Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio. Inoltre, la band presenterà brani tratti dall’ultimo album Danse Macabre, portando una nuova energia alla loro già straordinaria carriera.

Un band senza tempo

I Duran Duran continuano a lasciare un segno indelebile nella musica e nella cultura pop, spingendo i confini dell’arte e dell’innovazione. Con il loro carisma senza tempo e il continuo desiderio di reinventarsi, rimangono una band che non smette mai di stupire, emozionare e ispirare generazioni di fan in tutto il mondo. (La redazione)