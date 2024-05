Angelina Mango, l’ascesa della cantante italiana nel panorama pop internazionale

L’energia che si è diffusa alla Malmö Arena dell’Eurovision 2024 durante l’esibizione di Angelina Mango con La noia ancora non si è dissipata. Fresca vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, l’artista italiana ha conquistato non solo gli spettatori presente in sala, ma anche il pubblico da casa.

Il percorso trionfale di Angelina Mango ha attirato l’attenzione già da mesi, con clip sulla Rete che documentavano le prime reazioni degli esperti e degli appassionati circa la sua performance a Sanremo. Ma è sul palco dell’evento internazionale che il suo talento ha raggiunto l’apice, suscitando un entusiasmo travolgente e una pioggia di complimenti.

L’esibizione dell’artista italiana ha raccolto applausi scroscianti e un calore contagioso tra il pubblico presente in sala. Ma il successo di Angelina Mango non si esaurisce a Malmo, ma si protrae anche in Rete con La noia che ha raggiunto il picco di stream su Spotify tra le canzoni in gara all’Eurovision, confermando l’appeal e la bravura della giovane musicista italiana anche al di là delle frontiere nazionali. E non è tutto: il prossimo 31 maggio 2024 esce il nuovo album di Angelina Mango intitolato Pokè melodrama, che promette emozioni e melodie ancora più coinvolgenti.

Al di là dell’eventuale vittoria all’Eurovision Song Contest 2024, quel che è certo è che Angelina Mango con La noia – brano che porta la firma di Madame e Dardust – conferma il suo status di stella in ascesa nel panorama musicale internazionale. (La redazione)