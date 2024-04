Peppe Voltarelli in tour in Belgio, Francia e Italia con il suo nuovo album

Con oltre ottanta date già alle spalle tra l’Italia e l’estero, il cantautore Peppe Voltarelli torna in concerto in Belgio per presentare il suo nuovo disco La grande corsa verso Lupionòpolis. Il primo appuntamento è previsto sabato 27 aprile all’Aquilone di Liegi, poi lunedì 29 aprile al The Music Village di Bruxelles, nell’ambito del festival Voci – Italiens d’exportation, per finire martedì 30 aprile 2024 all’Universiteit Antwerpen con una conferenza organizzata dalla Dante di Anversa.

Dopo il Belgio, l’appuntamento è per giovedì 2 maggio 2024 in Francia per il concerto di apertura a Parigi della 3a edizione del festival della canzone italiana d’autore Canzoni & Parole con il nuovo spettacolo musicale Les copains d’abord, ideato e interpretato insieme ai colleghi Paolo Capodacqua, Pino Marino e Gigi Marras (nelle serate successive, come ormai da tradizione del festival parigino, farà inoltre da presentatore).

La partecipazione nella serie televisiva “Il re”

Il cantautore calabrese è tornato nel frattempo a vestire i panni dell’attore nella 2a stagione della serie televisiva “Il re”, in onda dal 12 aprile 2024 su Sky e in streaming su NOW. A distanza di due anni da quel colpo di scena che ha lasciato gli appassionati col fiato sospeso, un nuovo atto del fortunato “prison drama”, dopo il successo della 1a stagione che, oltre ad aver avuto un’ottima accoglienza in Italia, è stata distribuita in 70 paesi nel mondo.

La serie, per la regia di Giuseppe Gagliardi (che per Voltarelli ha diretto diversi videoclip musicali e dal cui sodalizio artistico sono nati in passato il documentario “Doichlanda” e il film “La vera leggenda di Tony Vilar”), oltre ai protagonisti Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbora Bobulova, vede Peppe Voltarelli nel ruolo di una guardia.

I prossimi concerti

Di seguito il calendario, in continuo aggiornamento, degli appuntamenti che vedranno impegnato Peppe Voltarelli in concerti sia in Italia che all’estero in Belgio e Francia:

27/04/2024: “Voci – Italiens d’exportation”, L’Aquilone, Liegi (Belgio)

29/04/2024: “Voci – Italiens d’exportation”, The Music Village, Bruxelles (Belgio)

30/04/2024: Universiteit Antwerpen, Anversa (Belgio) (* conferenza)

02/05/2024: “Les copains d’abord”, “Festival Canzoni & Parole”, Maison de l’Italie, Parigi (Francia)

03/05/2024: “Festival Canzoni & Parole”, Espace Jemmapes, Parigi (Francia) (* presentatore)

04/05/2024: “Festival Canzoni & Parole”, Espace Jemmapes, Parigi (Francia) (* presentatore)

09/05/2024: “Invasioni”, Gabinetto Vieusseux, Palazzo Strozzi, Firenze (Italia) (* ospite con Fulvio Cauteruccio)

11/05/2024: “Premio InediTO”, Spazio Regione Piemonte, Salone del Libro, Torino

L’artista

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con Ultima notte a Malá Strana nel 2010 come miglior album in dialetto, con Voltarelli canta Profazio nel 2016 e con Planetario nel 2021, entrambi come miglior album interprete.

È stato attore protagonista e coautore del film La vera leggenda di Tony Vilar di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 23 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco La grande corsa verso Lupionòpolis, registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023, si è posizionato 2° nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Nel 2023 si è inoltre aggiudicato il Premio Nilla Pizzi. (La redazione)