Nuovo album Old School dei veterani del soul jazz The New Mastersounds

I veterani inglesi del soul jazz The New Mastersounds producono ottima musica super groovy da oltre 25 anni e il loro nuovo album Old School è un buon esempio del perché sono così longevi e richiesti.

Nel corso degli anni hanno registrato con cantanti come Corinne Bailey Rae e Lamar Williams Jr. o con l’aggiunta della sezione fiati degli Haggis Horns, ma il nucleo della band rimane Eddie Roberts alla chitarra, Pete Shand al basso, Simon Allen alla batteria e Joe Tatton alle tastiere.

Per Old School tornano a questa formazione base, e ci regalano 9 strumentali e un brano vocale che mettono in vetrina la sintonia dei 4 membri, che con i loro rispettivi strumenti dialogano quasi in maniera telepatica.

L’album si apre con Down On The Farm, un pezzo di midtempo funk incentrato sul gioco di botta e risposta tra la chitarra wah wah di Roberts e l’Hammond di Tatton, e l’unico brano in cui appare un breve e ripetuto refrain vocale.

Altrove il menu ci offre pezzi strumentali di classico funk come In Da Club, di soul-jazz fine anni 60 come Boogaloo Is Dead, di jazz-funk rilassato come Two Fat Ladies (88), e persino del reggae-dub in Buggin’.

Smoothie parte in quarta con un beat uptempo e super funky in cui il contagioso giro di basso di Shand fa da tappeto ai voli pindarici dell’organo di Tatton, mentre Do The Sausage Roll è classico New Mastersounds, soul-jazz a ritmo sostenuto con assoli al fulmicotone.

Si sentono le influenze di Ivan Boogaloo Joe-Jones, Booker T & The MG’s, George Benson e The Meters ma il sound complessivo rimane incontrovertibilmente quello di The New Mastersounds, i nuovi maestri, che dopo tanti anni forse tanto nuovi non sono ma ancora ci portano a scuola, come dimostrato da Old School. (Adaja Inira)