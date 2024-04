Girl in red pubblica l’album «I’m doing It again baby»

La cantautrice e producer norvegese Girl in red pubblica il suo atteso nuovo album di inediti dal titolo I’m doing It again baby. Il disco include il singolo Too much, attualmente in heavy rotazione nelle principali stazioni radiofoniche. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il brano non è un semplice inno al dolore da cuore infranto, bensì un esempio di brillantezza musicale, dove la cantautrice abbraccia la vulnerabilità con un testo accattivante, chitarre vivaci e momenti pop coinvolgenti.

Nel corso del 2023 Girl in red ha conquistato i palcoscenici americani aprendo i concerti di Taylor Swift. Con I’m doing It again baby, uscito il 12 aprile 2024, la talentuosa artista norvegese conferma ancora una volta il suo talento e la sua versatilità nel mondo della musica pop contemporanea. (La redazione)